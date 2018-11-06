بروتوكول تعاون بين معهد دراسات علوم المسنين ببني سويف وجامعة بريدة السعودية

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، على إبرام بروتوكول تعاون ثقافي علمي تقني بين معهد دراسات علوم المسنين وجامعة بريدة بالسعودية.
وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، أن البروتوكول يعمل على تعزيز التعاون الأكاديمى بين كافة الأطراف في مجالات التعليم والبحث والنشر العلمي والمعلومات الأكاديمية، وإجراء البحوث المشتركة وتنظيم المؤتمرات، وتبادل المعاونة التقنية وبرامج نظم المعلومات.
وأكد رئيس الجامعة أنه بموجب هذا البروتوكول أيضًا، سيتم تشكيل لجان للإشراف على الدراسات العليا وتأكيد الجودة والإعتماد، علاوة على تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتواره بما يتفق مع القواعد واللوائح الخاصة بكل منهما.