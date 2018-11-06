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رياضة

الترجي يصدم جماهيره قبل مواجهة الأهلى فى نهائى أفريقيا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:30 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
أكد معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، بداية من اليوم الثلاثاء، على إقامة تدريبات الفريق استعدادا للقاء إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري، دون حضور الجمهور.

وقال الشعباني في حديثه للصحفيين التونسيين: "بداية من اليوم سنخوض التدريبات دون حضور الجمهور، لأن حماس الجماهير والأجواء التي أضفوها على المران في اليومين الأخيرين، قد تؤثر سلبيا على تركيز اللاعبين".

وكانت مواجهة الذهاب، في برج العرب،انتهت بتفوق الأهلي بنتيجة 3-1، وتقام مباراة الإياب، الجمعة المقبل، على ملعب رادس.
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