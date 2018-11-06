موازنة البرلمان تعقد ثلاث اجتماعات خلال الأيام المقبلة

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، ثلاث إجتماعات غدا الأربعاء، حيث تبدأ مناقشة الإنجازات التي قامت بها كل من "مصلحة الضرائب المصرية (دخل – قيمة مضافة) – مصلحة الضرائب العقارية – مصلحة الجمارك" خلال الربع الأول من العام المالى 2018/2019، ولعرض خطط تطوير المصالح الثلاث السابق الإشارة إليها.



وذلك فى ضوء اجتماع اللجنة السابق انعقاده بتاريخ 25 يوليه 2018 وبحضور ممثلى وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، الثقافة، الاستثمار والتعاون الدولى، الموارد المائية والرى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والبترول والثروة والمعدنية، حيث تم الاتفاق فى هذا الاجتماع على قيام تلك الوزارات بموافاة اللجنة بموازنات البرامج والأداء التى أعدتها هذه الوزارات فى ضوء برنامج الحكومة.



ويناقش الإجتماع الثالث تسلم كل من، نتائج المنفذ الفعلى (الربع الرابع) من موازنات البرامج والأداء للعام المالى 2017/2018، ونتائج المنفذ الفعلى (الربع الأول) من موازنات البرامج والأداء للعام المالى 2018/2019 لوزارات، التعليم العالى والبحث العلمى، التضامن الاجتماعى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، والتربية والتعليم والتعليم الفنى.



وكذلك تسلم نتائج المنفذ الفعلى (الربع الأول) من موازنات البرامج والأداء للعام المالى 2018/2019 لوزارات، المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الآثار، التجارة والصناعة، القوى العاملة، التموين والتجارة الداخلية، التنمية المحلية، الشباب والرياضة، البيئة، والصحة والسكان.



وتستكمل اللجنة إجتماعاتها بعد غدا الخميس وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة بتقريرها عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017 ، وعرض التحديث الذى تم على استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، متابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة بتقريرها عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019.