مصلحة الجمارك توافق على إعفاء المنتج المعاد تصديره من القيمة المضافة

نجحت غرفة صناعات الطباعة والتغليف في الحصول على موافقة مصلحة الضرائب على معاملة المنتج المصري المعاد تصديره نفس المعاملة وإعفائه من ضريبة القيمة المضافة مع إرفاق المستندات الدالة على إعادة التصدير مع الفاتورة وذلك في مدة ٦٠ يومًا من إصدار الفاتورة.





وأشارت الغرفة إلى أن القرار جاء بناء على شكوى عدد كبير من مصانع الكرتون المضلع ومن مصنعي مواد التعبئة والتغليف من تضررهم من دخول مواد التعبئة والتغليف والكرتون المضلع المعاد تصديره بنظام السماح المؤقت ضمن بنود ضريبة القيمة المضافة، وطالبوا بضرورة إعفائهم من الضريبة.



