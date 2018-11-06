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تعرف على أول فتاة تعمل بمهنة اللحام تحت الماء.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 12:32 م
صدى البلد
آيات أحمد
قالت المهندسة سمية زيدان، أول فتاة تعمل بمهنة اللحام تحت الماء، إنها أول فتاة عربية في الشرق الأوسط تعمل هذه المهنة، مفيدة بأنها خريجة كلية التكنولوجيا قسم تبريد وتكييف والتحقت بمنحة اللحام تحت المياه لتعلم مجال جديد.

وأضافت زيدان، في لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "أنا حبيت أفتح مجالا جديدا للمرأة العربية"، مشيرة إلى أنها لاقت تشجيعًا كبيرًا من معلميها وأساتذتها.

وأكدت أنها تعلمت الغطس خصيصًا لكي تلتحق بمهنة اللحام تحت المياه، موضحة أنها تعلمت تقنيات مختلفة تمامًا عما تعلمته في الكلية، حيث أنها تعلمت اللحام على السطح أولًا وبعد ذلك تعلمت اللحام تحت الماء.


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