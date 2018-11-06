برلماني: زيارة الرئيس الصيني للجناح المصري بشنغهاي دعاية لمنتجاتنا

اعتبر المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس الصيني شى جين بينج للجناح المصري بالمعرض الصيني الدولي للاستيراد، الذي يقام بمدينة شنغهاي الصينية، وذلك خلال جولة له بعدد من الأجنحة رافقه خلالها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، وكان فى استقبالهم وزير الصناعة ومسئولو الوزارة بمثابة أكبر دعاية للصناعات والمنتجات المصرية.



وأكد "عامر" في بيان له أهمية المشاركة المصرية في مثل هذه المعارض العالمية، موضحا أن الجناح المصري في المعرض الذي يضم منتجات 37 شركة مصرية في قطاعات الصناعات النسيجية والمستلزمات الطبية والحرف اليدوية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، فضلًا عن وجود تمثيل لبنك مصر‪ سيكون له تأثيره الإيجابي على الاهتمام بتشجيع الصادرات المصرية لمختلف دول العالم.



وأكد المهندس محمد فرج عامر، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستفتح خلال المرحلة القادمة ملفات الصادرات المصرية ومشاركة مصر في مختلف المعارض الإقليمية والدولية لتشجيع الشركات الصناعية المصرية للمشاركة بمنتجاتها في هذه المعارض.