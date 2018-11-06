تنفيذ المشروع القومي للناشئين في تنس الطاولة بأسوان.. صور

نفذت مديرية الشباب والرياضة بأسوان المشروع القومي للناشئين في تنس الطاولة مواليد 2010/2011 بصالة التنس بنادي أسوان الرياضي.



من جانبه، قال هاني رشدي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إن هذا المشروع يهدف لاكتشاف العناصر المتميزة بدنيًا ومهاريًا في الرياضات المعنى بها المشروع، إذ أنه يضم بمحافظة أسوان ألعاب التايكوندو والقوى وتنس الطاولة.



وأضاف رشدى أن لعبة تنس الطاولة تقام لمواليد 2010/2011، وبالنسبة للعبة التايكوندو والقوى من مواليد 2004، 2005، 2006، وذلك بهدف الالتحاق بالمنتخبات القومية المختلفة باعتبارهم الركيزة الأساسية لتمثيل مصر في البطولات العالمية والإقليمية والدورات الأولمبية، حيث يعد المشروع القومي للناشئين أحد أهم المشروعات القومية للنهوض بالرياضة المصرية وتطويرها، والتي تتبناها وزارة الشباب والرياضة.