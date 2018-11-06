مبعوث الرئيس الأمريكي بشأن إيران: طهران تمثل تهديدا للأمن والسلام

قال بريان هوك مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص بشأن إيران إن طهران تمثل تهديدا للسلام والأمن، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تنتهج خطة شاملة لمواجهة نشاطاتها الإرهابية وستفعِـل العقوبات وموارد أخرى لردعها.

وأضاف هوك - في مقابلة خاصة مع قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - "إيران تمثل تهديدا للسلام والأمن إلى جانب نشاطاتها النووية، فهناك أنشطة الصواريخ الباليستية والهجمات الإلكترونية والإرهاب وتمويل الإرهاب؛ لذا فنحن ننتهج خطة شاملة لمواجهة تلك النشاطات وسنفعل العقوبات وموارد أخرى متوافرة لدينا لردع إيران".



وشدد على أن العقوبات على إيران ستتضاعف إذا حاولت الإفلات منها كما ستطال كل الدول التي تتعامل مع طهران، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع السعودية والإمارات في المحافظة على استقرار أسعار النفط، وضمان الطلب عليه بعد العقوبات النفطية التي فرضتها واشنطن على إيران، ونحن مسرورون بهذه النتائج التي تهدف إلى عزل إيران اقتصاديا ودبلوماسيا.

