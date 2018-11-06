ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

أمنة نصير: العلاقات مع دول القارة السمراء تشهد تحسنا كبيرا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:00 م
النائبة آمنة نصير
النائبة آمنة نصير عضو لجنة الشئون الأفريقية
القسم السياسي
قالت النائبة آمنة نصير عضو لجنة الشئون الأفريقية، إن العلاقة بين مصر وإفريقيا تشهد تطورا كبيرا، خاصة مع انعقاد منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بسبب مشاركة الشباب بعضهم البعض الفكر، وتقديم كل منهم شيء إيجابي يهدف إلى تنمية بلده.

وأشادت "نصير" في تصريحات لـ"صدى البلد" بتوصية الرئيس السيسي بتخصيص مدينة لشباب أفريقيا بشرم الشيخ، حيث يتم فيها تبادل الخبرات وتقوية العلاقات، والتفكير بشأن استغلال موارد هذه البلاد والخيرات استغلالا جيدا.

وأشارت عضو لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، إلى أنه بجانب تقوية العلاقات مع أفريقيا وزيادة نشاطات العمل وضخ العديد من الاستثمارات بها، قام المنتدى ببعث رسالة للعالم بأجمعه بأن مصر بلد الأمن والسلام والتحاور لحل المنازعات.

وأكدت نصير أنه خلال زياراتها للدول الافريقية وجدت انهم يعتبرون مصر من أهم الدول بالنسبة لهم، وتم تأكيد ذلك بزيارة الرئيس السيسي، لبحث وتعزيز سبل التعاون، مشيرة إلى أنها تأمل بمزيد من التعاون المشترك في جميع المجالات والاستفادة من خبرات القارة السمراء حتى تعود العلاقة مثل ما كانت في عهد عبد الناصر.
loading...

ترشيحاتنا

٤٢ دولة تختار أبو العينين للفوز بجائزة نوبل المتوسطي

تعطيل العمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية في الكويت لسوء الأحوال الجوية

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات مي سليم

العالمي للمواطن المصري بالخارج يدعو المغتربين لدعم بناء 250 ألف فصل

البطاطس المقلية تسبب ارتفاع ضغط الدم تعرف على أضرارها

التوانسة تنفسوا الصعداء بغيابه.. لماذا يثير أزارو رعب الأهلي قبل نهائي أفريقيا

القوات المسلحة تعلن فتح باب الوظائف في جهاز الخدمة الوطنية.. تعرف على التفاصيل

الرئيس السيسي: مصر تتمسك بثلاث نقاط في مفاوضات سد النهضة

طقس سيئ وأمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ.. صور

فضل الله: الأهلي يحتاج إلى سرعة ودفع مبلغ كبير للتظلم على إيقاف أزارو

بورصة الدواجن ..إستقرار الأسعار والفراخ البيضاء بـ 25 جنيها للكيلو

أمريكا تتبنى خطة ربط إسرائيل بدول الخليج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في ماراثون السلام مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم

عين الدار أحد أحياء الخارجة القديمة.. المباني على الطراز الإسلامي وتضم حارة الأدارسة ومئذنة مسجد المحيبس

فيديو

تعرف على أول مصري يحقق رقما قياسيا في المشي بطرف صناعي..فيديو
تعرف على أول فتاة تعمل بمهنة اللحام تحت الماء.. فيديو
أبو خضرة: مصر تلقت 160 ألف طلب من عدة دول لحضور منتدى شباب العالم.. فيديو
شاهد.. أول مقهى للبوم في موسكو
الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على الوجه البحرى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟