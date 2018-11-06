أمنة نصير: العلاقات مع دول القارة السمراء تشهد تحسنا كبيرا

قالت النائبة آمنة نصير عضو لجنة الشئون الأفريقية، إن العلاقة بين مصر وإفريقيا تشهد تطورا كبيرا، خاصة مع انعقاد منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بسبب مشاركة الشباب بعضهم البعض الفكر، وتقديم كل منهم شيء إيجابي يهدف إلى تنمية بلده.



وأشادت "نصير" في تصريحات لـ"صدى البلد" بتوصية الرئيس السيسي بتخصيص مدينة لشباب أفريقيا بشرم الشيخ، حيث يتم فيها تبادل الخبرات وتقوية العلاقات، والتفكير بشأن استغلال موارد هذه البلاد والخيرات استغلالا جيدا.



وأشارت عضو لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، إلى أنه بجانب تقوية العلاقات مع أفريقيا وزيادة نشاطات العمل وضخ العديد من الاستثمارات بها، قام المنتدى ببعث رسالة للعالم بأجمعه بأن مصر بلد الأمن والسلام والتحاور لحل المنازعات.



وأكدت نصير أنه خلال زياراتها للدول الافريقية وجدت انهم يعتبرون مصر من أهم الدول بالنسبة لهم، وتم تأكيد ذلك بزيارة الرئيس السيسي، لبحث وتعزيز سبل التعاون، مشيرة إلى أنها تأمل بمزيد من التعاون المشترك في جميع المجالات والاستفادة من خبرات القارة السمراء حتى تعود العلاقة مثل ما كانت في عهد عبد الناصر.