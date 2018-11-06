أول لجنة لأخلاقيات استخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي بالفيوم.. صور

شهد الدكتور محمد عيسى، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، الاجتماع الأول للجنة أخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي.



وصرح الدكتور محمد عيسى، نائب رئيس جامعة الفيوم، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة أعمال لجنة أخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي، والتي تشكلت بموجب قرار مجلس الجامعة المنعقد في 26 / 9 / 2018 بجلسته رقم 152 الذي وافق على تشكيل اللجنة بجامعة الفيوم.



يذكر أن اللجنة برئاسة الدكتور زاهر أحمد، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة، وتضم في عضويتها الأستاذ دكتور سوسن عبد العزيز، الأستاذ المتفرغ بقسم الفارماكولوجى بكلية الطب، والدكتور عبد الكريم محمد، الأستاذ المساعد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، والدكتورة منى محمد، الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة، والدكتورة بثينة يوسف، الأستاذ المساعد بقسم إنتاج الدواجن، والدكتور عبد المنعم صادق، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة، والدكتور خالد رمضان، مدرس بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، والدكتورة صفاء نادي، مدير المحطة الإقليمية لمصر الوسطى ومدير محطة بحوث الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، والدكتور أسامة فاروق، مدير إدارة التفتيش والرقابة على الأغذية بالمدن الجامعية، والدكتور عمرو سيد، باحث شئون بيئة أول بجهاز شئون البيئة بالفيوم، ونهال عبد الرحمن، أخصائي شئون تعليم أول بجامعة الفيوم.



وصرح الدكتور زاهر أحمد، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الإعداد لورشة عمل لأعضاء اللجنة وممثلي الكليات المعنية بكيفية التعامل مع حيوانات التجارب بالجامعة، بالإضافة إلى استعراض بروتوكول التعاون بين لجنتي أخلاقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي في جامعتي الفيوم والقاهرة.

