شباب الأحزاب: يجب عمل برامج توعية لنشر ثقافة استخدام مواقع التواصل

قال محمود عز عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أمين مساعد شباب حزب الجيل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالقضايا المؤثرة مثل التعليم وتطويرة والارتقاء بالمناهج ووضع حل لأزمة كثافة الفصول، ودعم الجامعات وتحديثها وذلك لإعداد الطلاب علي مستوى عال، مشيرا الى أن الرئيس أعطى وزارة التعليم الضوء الأخضر لحل هذه الأمور.



وأشاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب خلال تصريحات لـ"صدي البلد" بحديث الرئيس السيسي عن مجابهة مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن بعض الاشخاص يسيئون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مغلوطة غير صحيحة، والتي قد تؤدي في النهاية الى نتائج سلبية كما طالب بعمل برامج توعية لنشر ثقافة استخدام هذه المواقع والاستفادة منها.



وأضاف امين مساعد شباب حزب الجيل، ان المنتدى ألقى الضوء على صناعة قادة المستقبل، وذلك لمناقشة المشكلات التي تواجه الشباب وعرض طرق حلها، وإعدادهم وتهيئتهم لشغل المناصب القيادية، مشيرا الى أن حرص الدولة على التواصل مع الشباب يؤكد اهتمام المنتدى بصناعة القادة مستقبلا وذلك للارتقاء بالدولة.