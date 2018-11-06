37 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم "الثلاثاء"، 37 سفينة بإجمالي حمولات بلغت مليونين و400 ألف طن.



وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس عبور 19 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و400 ألف طن ، وكان أكبرها سفينة الحاويات "طوكيو كريمبيت" التابعة لهونج كونج بلغت 157 ألف طن.



كما ضمت قافلة الجنوب 18 سفينة بحمولات بلغت مليون طن ، وكان أكبرها سفينة الحاويات الدانمركية "ميرسك ايسيكس" بحمولة بلغت 146 ألف طن.