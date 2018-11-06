توفير وظيفة لشاب لديه نسبة عجز 5% بالمنوفية

وفر مجلس مدينة سرس الليان بقيادة محمد الغنيمي، القائم بأعمال رئيس المدينة، وظيفة للمواطن أحمد فتحي، المقيم بمدينة سرس الليان، وحاصل على شهادة تأهيل 5%، والذي تقدم بطلب خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده محافظ المنوفية اللواء أركان حرب سعيد عباس بمدينة سرس الليان.



وحول المحافظ الطلب إلى وكيل وزارة القوى العاملة بشبين الكوم، إذ تم توفير مرافق من قبل الوحدة المحلية لاصطحاب المواطن وتوصيله إلى مكتب القوى العاملة بشبين الكوم لاستكمال إجراءات التعيين وفق المؤهل الحاصل عليه لدى إحدى شركات القطاع الخاص.