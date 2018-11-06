الكاف يدرس تغيير طاقم حكام نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجى

يدرس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " تغيير الطاقم التحكيمى الخاص بإدارة مباراة نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجى المقرر إقامته الجمعة المقبل باستاد رادس .



وتصاعدت أسهم بكارى جاساما لإدارة المباراة النهائية بدلا من الإثيوبى تيسميا بعد الاعتراضات المديوة التى طالته طوال الساعات القليلة الماضية فور العلم بتعنيه للمباراة .



ومن المقرر أن تشهد الساعات القلية المقبلة حسم موقف حكم المباراة بشكل رسمى .