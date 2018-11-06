الترسانة والإنقاذ البحري يعيدان تعويم الحوض العائم عتاقة

صرح المهندس السيد بخيت السيد، نائب مدير إدارة الترسانات، بأن الحوض العائم "عتاقة" دخل الخدمة سنة 1982، وهو صناعة دنماركية وذو تصميم خاص، حيث لا توجد له جوانب طولية ومزود بـ4 أبراج على الأطراف وله القدرة على الإمالة الطولية والعرضية، ويعمل بأنظمة ملء وتفريغ صهاريج الاتزان عن طريق عدد من الطلمبات الكهربائية العملاقة.



وأضاف السيد: "خلال الأسبوع الجاري، أثبت رجال الترسانة البحرية وعلى رأسهم رجال الإنقاذ البحري، جدارتهم وقاموا بإعادة تعويم الحوض بطريقة علمية آمنة، وجار حاليا إعادة تقييم حالة الحوض العامة والكشف على معداته وأجهزته لدراسة كيفية الاستفادة منه مستقبلا".



وتابع: "يبلغ الطول الكلي للحوض حاليا 171 مترا وعرضه الفعال 36 مترا وارتفاع البنتون 4.5 متر، بينما يبلغ ارتفاع الأبراج 26 مترا وأقصى عرض له خارج الأبراج هو 78 مترا، ويستطيع رفع وحدات بحرية علي الجفاف حتى 17 ألف طن".



وأوضح بخيت: "ونظرا لتهالك الحوض بسبب عمره الافتراضي وصعوبة الحصول على قطع الغيار الخاصة لأجهزته ومعداته، فقد قررت إدارة هيئة قناة السويس إحالته إلى التقاعد والتعاقد مع إحدى الترسانات العالمية المتخصصة لبناء حوض عائم جديد يستطيع رفع حمولات حتى 60 ألف طن لخدمة الأسطول البحري المتنامي لهيئة قناة السويس، وأيضا استخدامه لخدمة وإصلاح السفن العابرة لقناة السويس لتعظيم الدخل وزيادة موارد هيئة قناة السويس من العملة الصعبة".



واستطرد: "حدث كسر بمنطقة أبراج الحوض الأول والثاني في 24/4/2018 بسبب تهالك الحوض لانقضاء عمره الافتراضي، ما تسبب في تسريب المياه إلى صهاريج الاتزان وارتكازه في موقعه على قاع البحر".



وقال السيد: "تقدمت إحدى الشركات الدولية المتخصصة في أعمال انتشال وإعادة تعويم الوحدات البحرية الغارقة بعرض لإعادة تعويم الحوض نظير 3.5 مليون دولار".



وأكد خبراء الإنقاذ البحري بهيئة قناة السويس قدرتهم على إعادة تعويم الحوض مرة أخرى باستخدام أنظمة الهواء المضغوط لطرد المياه المتسربة داخل الصهاريج وإكساب الحوض قوة الطفو اللازمة لإعادة تعويمه مرة أخرى.

