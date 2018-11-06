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حوادث

القبض على عصابة سرقة الشقق بعين شمس

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:11 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
محمد صبرى
القى رجال امن القاهرة القبض على عصابة سرقة الشقق بعين شمس.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس أن عاطلين يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب " التسلق وكسر الشباك " وأنهم وراء إرتكاب العديد من الحوادث , بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما. 

واعترفا بارتكاب عدد 5 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب.
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