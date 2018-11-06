السيسي: تقديم برامج وخطط كاملة للشعب المصري في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تم وضع مدى زمني للانتهاء من برامج كاملة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ للبرامج، مشددا على أن هناك برامج وخطط كاملة سيتم تقديمها للشعب المصري في هذا التاريخ .



وأضاف الرئيس السيسي -خلال جلسة وسائل الإعلام الأجنبية بمنتدى شباب العالم -أنه يتم تجهيز الحكومة الذكية الالكترونية ، مشددا على ان هناك مدنا جديدة يتم تنفيذها ويتم إصلاح البنية التحتية وأن كل قطاع من قطاعات الدولة يشهد تحركا وعملا كبيرا، فهناك مدينة فنون وثقافة سيتم إنشاؤها في العاصمة الجديدة.