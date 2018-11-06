ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 7 متهمين بحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية بكفر الشيخ

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:08 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة بكفر الشيخ، وأسفرت عن ضبط 7 متهمين بحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية، وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

فقد تم القيام بحملة أمنية مكبرة استهدفت العديد من المناطق بنطاق المديرية، وأسفرت عن ضبط عدد 7 متهمين .. وبحوزتهم طبنجة، وعدد بندقية خرطوش عيار ١٢مم، وعدد 3 فرد خرطوش مختلف الأعيرة، وعدد 10 طلقات مختلفة الأعيرة، و قطعة سلاح أبيض، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 80 جراما، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 70 جراما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: نتائج إصلاح التعليم ستظهر بعد 14 عاما

سيدة مهووسة بابنة الرئيس الأمريكي ترامب تجري 9 عمليات لتكون شبيهة لها.. صور

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات مي سليم

الرئيس السيسي يقود ماراثون بالدراجات لشباب العالم بشرم الشيخ .. صور

لقطة رائعة من جروس تجاه طارق العشري وجهاز حرس الحدود.. فيديو

بعثة الأهلي تغادر إلى تونس لمواجهة الترجي في إياب نهائي أفريقيا

إصابة 3 أشخاص في تصادم ترام مصر الجديدة وأتوبيس ومينى باص

أمريكا تتبنى خطة ربط إسرائيل بدول الخليج

غرق 20 فدانا ومنازل قريتين بسبب زيادة منسوب ترعة بالشرقية.. صور

هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد أحمد فهمى.. صور

الإمارات تكشف حجم تأثير العقوبات الأمريكية ضد إيران على اقتصادها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في ماراثون السلام مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم

عين الدار أحد أحياء الخارجة القديمة.. المباني على الطراز الإسلامي وتضم حارة الأدارسة ومئذنة مسجد المحيبس

فيديو

تعرف على أول فتاة تعمل بمهنة اللحام تحت الماء.. فيديو
أبو خضرة: مصر تلقت 160 ألف طلب من عدة دول لحضور منتدى شباب العالم.. فيديو
شاهد.. أول مقهى للبوم في موسكو
الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على الوجه البحرى.. فيديو
عمرو مصطفى: أغنية ختام منتدى شباب العالم يقدمها شاب مصري بلغتين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟