ضبط 7 متهمين بحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية بكفر الشيخ

شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة بكفر الشيخ، وأسفرت عن ضبط 7 متهمين بحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية، وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.
فقد تم القيام بحملة أمنية مكبرة استهدفت العديد من المناطق بنطاق المديرية، وأسفرت عن ضبط عدد 7 متهمين .. وبحوزتهم طبنجة، وعدد بندقية خرطوش عيار ١٢مم، وعدد 3 فرد خرطوش مختلف الأعيرة، وعدد 10 طلقات مختلفة الأعيرة، و قطعة سلاح أبيض، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 80 جراما، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 70 جراما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.