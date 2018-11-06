ضبط 7 متهمين بحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية بكفر الشيخ

شنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة بكفر الشيخ، وأسفرت عن ضبط 7 متهمين بحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية، وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.





فقد تم القيام بحملة أمنية مكبرة استهدفت العديد من المناطق بنطاق المديرية، وأسفرت عن ضبط عدد 7 متهمين .. وبحوزتهم طبنجة، وعدد بندقية خرطوش عيار ١٢مم، وعدد 3 فرد خرطوش مختلف الأعيرة، وعدد 10 طلقات مختلفة الأعيرة، و قطعة سلاح أبيض، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 80 جراما، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 70 جراما.



