ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بث مباشر

وفد أوروبى يزور مدرسة الورديان الفنية بالإسكندرية لدعم الطالبات.. صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:57 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
زار وفد من المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، اليوم، الثلاثاء، مدرسة الورديان الثانوية الصناعية بنات بالإسكندرية، فى إطار" مشروع بذور الأمل" لدعم طالبات المدرسة التى يقمن بتصنيع بعض المنتجات وبيعها وصيانة كهربائية للكثير من الأجهزة والسيارات.

وشارك المعهد الأوروبى بإنشاء قسم صيانة الكهرباء بالمدرسة، والذى يعد واجهة مشرفة للتعليم الفنى، حيث تقوم الفتيات بصيانة كهرباء السيارات وغيرها من الأعمال التى يؤديها الرجال، ولكن تبدع فيها الفتيات.

وطالب الوفد بنقل خبرات من خلال دعوة بعض المدارس للزيارة، والتعرف على طرق وأساليب العمل، ووجه الدعوة إلى بعض الشركات الخاصة للتعرف على إمكانيات طلبة المدارس.
وفد أوروبى يزور مدرسة الورديان الفنية بالإسكندرية لدعم الطالبات.. صور
وفد أوروبى يزور مدرسة الورديان الفنية بالإسكندرية لدعم الطالبات.. صور
وفد أوروبى يزور مدرسة الورديان الفنية بالإسكندرية لدعم الطالبات.. صور
وفد أوروبى يزور مدرسة الورديان الفنية بالإسكندرية لدعم الطالبات.. صور
وفد أوروبى يزور مدرسة الورديان الفنية بالإسكندرية لدعم الطالبات.. صور
loading...

ترشيحاتنا

ترامب: تمنيت التحدث بلهجة أقل حدة لكن ليس لدي خيار

تعطيل العمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية في الكويت لسوء الأحوال الجوية

القوات المسلحة تعلن فتح باب الوظائف في جهاز الخدمة الوطنية.. تعرف على التفاصيل

أردوغان: تركيا لن تلتزم بالعقوبات المفروضة على إيران

هتافات مدوية من جماهير الترجى فى استقبال الأهلى بتونس ..فيديو

في عيد ميلاده.. سر رفض تامر هجرس دخول بناته التمثيل

تشغيل اللوحات الإلكترونية بكوبري سرابيوم العائم استعدادا للافتتاح

تعرف على أول فتاة تعمل بمهنة اللحام تحت الماء.. فيديو

الإمارات تكشف حجم تأثير العقوبات الأمريكية ضد إيران على اقتصادها

الكويت تغرق.. الهاشتاج الأول عالميا على تويتر بعد فاجعة السيول

الترجي يصدم جماهيره قبل مواجهة الأهلى فى نهائى أفريقيا

الرئيس السيسي: مصر تتمسك بثلاث نقاط في مفاوضات سد النهضة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في ماراثون السلام مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم

عين الدار أحد أحياء الخارجة القديمة.. المباني على الطراز الإسلامي وتضم حارة الأدارسة ومئذنة مسجد المحيبس

فيديو

تعرف على أول مصري يحقق رقما قياسيا في المشي بطرف صناعي..فيديو
تعرف على أول فتاة تعمل بمهنة اللحام تحت الماء.. فيديو
أبو خضرة: مصر تلقت 160 ألف طلب من عدة دول لحضور منتدى شباب العالم.. فيديو
شاهد.. أول مقهى للبوم في موسكو
الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على الوجه البحرى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟