وفد أوروبى يزور مدرسة الورديان الفنية بالإسكندرية لدعم الطالبات.. صور

زار وفد من المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، اليوم، الثلاثاء، مدرسة الورديان الثانوية الصناعية بنات بالإسكندرية، فى إطار" مشروع بذور الأمل" لدعم طالبات المدرسة التى يقمن بتصنيع بعض المنتجات وبيعها وصيانة كهربائية للكثير من الأجهزة والسيارات.



وشارك المعهد الأوروبى بإنشاء قسم صيانة الكهرباء بالمدرسة، والذى يعد واجهة مشرفة للتعليم الفنى، حيث تقوم الفتيات بصيانة كهرباء السيارات وغيرها من الأعمال التى يؤديها الرجال، ولكن تبدع فيها الفتيات.



وطالب الوفد بنقل خبرات من خلال دعوة بعض المدارس للزيارة، والتعرف على طرق وأساليب العمل، ووجه الدعوة إلى بعض الشركات الخاصة للتعرف على إمكانيات طلبة المدارس.