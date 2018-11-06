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محافظات

رئيس مركز ديرمواس بالمنيا يتابع عددا من المخابز ومستوى النظافة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:02 م
صدى البلد
ايمن رياض
تفقد على غلاب، رئيس مركز ديرمواس بالمنيا، العمل داخل عدد من المخابز البلدية على مستوى المدينة، وذلك للوقوف على جودة الرغيف المنتج ومدى مطابقته للمواصفات ونظافة أدوات العجن، ومدى التزام أصحاب المخابز بمواعيد التشغيل المعلن عنها من قبل الوزارة.

وقال رئيس المركز إن هذه الجولات تأتى تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية، والتأكد من أرصدة الدقيق وعدم التصرف في بيعه في السوق السوداء ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه وتحقيقًا للانضباط والتصدي لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الشعب.

كما تفقد رئيس المركز عددًا من الشوارع الرئيسية بالمدينة للوقوف على مستوى النظافة العامة، ومستوى تنفيذ إزالة ورفع الإشغالات على جانبي الطريق، مشددًا على الالتزام بخروج المعدات في التوقيتات المحددة لها، ومراعاة إجراء أعمال الصيانة لجميع المعدات من تغيير الزيت وإصلاح إطاراتها حتى لا تتعطل منظومة جمع المخلفات والتراكمات من نقاط التجميع على مستوى الأحياء الرئيسية والقرى.

من جانب آخر، نفذت الوحدة المحلية 278 حالة إزالة إدارية، بالإضافة إلى تحرير 56 محضر إشغال طريق، وذلك خلال حملة مكبرة للإشغالات نظمتها الوحدة المحلية برئاسة سراج عبد الحميد، نائب رئيس المركز، بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات من أجل الحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور.
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