سجن أسيوط يستقبل أحد القساوسة لإلقاء العظة الأسبوعية وإقامة الصلوات

استقبل سجن أسيوط – أحد القساوسة من مطرانية أسيوط لزيارة النزلاء المسيحيين، وذلك لإلقاء العظة الأسبوعية، وإقامة الصلوات .



يأتي ذلك فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لإعلاء قيم حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون البناء بين الوزارة ومختلف أجهزة الدولة، وتفعيل أوجه رعاية نزلاء السجون، وإمعانًا فى تفعيل رسالة قطاع السجون الإنسانية، وإضافة رصيد وفير من الاهتمام بأوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وخاصة الرعاية الإجتماعية والدينية وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.



