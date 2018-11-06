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حوادث

ضبط 3 أشخاص بالجيزة نصبوا على عدد من المواطنين بزعم قدرتهم على توظيفهم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:56 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح
تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص بالجيرة، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على تعيينهم بالشركات والمصانع المختلفة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قيام كل من ممتاز ش. ع- 28 سنه مقيم بمحافظة سوهاج ومحمد ى. ع- 38 سنه مقيم بمحافظة كفر الشيخ وسهام ت. ب- 26 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى العمل بالوظائف المختلفة، وإيهامهم بقدرته على تعيينهم بشركات ومصانع مختلفة، عن طريق الإعلان على أحد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يزعمون من خلاله وجود وظائف شاغرة ببعض الشركات الكبرى، وبيع استمارة شغل الوظيفة بمقابل مادى مبلغ (500 جنيه)، وأضافت التحريات قيام المذكورين باتخاذ مكتب مستأجر بدائرة قسم شرطة الجيزة باسم "الأمل للتوظيف" مقرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى وإعداد المقابلات مع ضحاياهم من الشباب راغبى العمل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبتفتيش المكتب عُثر على (2000) وثيقة تعارف مرفق بها مسوغات التعيين و(800) إعلان خاص بطلب شغل وظيفة و(300) كشف خاص ببيانات وأسماء ومعلومات الراغبين فى التعيين وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" محمل عليه جميع الأوراق المضبوطة.

يشار إلى أنه خلال الضبط تبين وجود 12 شخصا من ضحاياهم داخل المكتب، وبسؤالهم قرروا أنهم تعرفوا على المكتب المشار إليه من خلال الإنترنت، وأنهم تقابلوا مع المتهمين الذين أوهموهم بوجود فرص عمل داخل البلاد، وتقاضوا من كلٍ منهم مبلغ مالى (500 جنيه) نظير استمارة طلب العمل.. ولم يقوموا بتوفير فرص عمل لهم.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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