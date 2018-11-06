فن التحبير وصناعة العرائس بثقافة المنيا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الورش بفرع ثقافة المنيا، ففى قصر ثقافة المنيا أقيمت ورشة فنية للتدريب على أساسيات فن التحبير، وذلك لطلبة مجمع شلبى للتعليم الاساسي إعدادي ومدرسة الثانوية الجديدة بنين.



يأتى هذا فى إطار زيارة تعريفية لقصر الثقافة، حيث قام بتدريب طلاب المدارس على يد طلبة التربية العملي.



واستمر قصر ثقافة أبو قرقاص فى التدريب على ورشة مسرح المواهب والتى تتضمن صناعة العرائس مع المخرج أسامه طه، وتضمنت تغليف العرائس، والتي من المقرر أن تستمر حتى 11 من الشهر الجاري.