ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

فن التحبير وصناعة العرائس بثقافة المنيا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:03 م
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الورش بفرع ثقافة المنيا، ففى قصر ثقافة المنيا أقيمت ورشة فنية للتدريب على أساسيات فن التحبير، وذلك لطلبة مجمع شلبى للتعليم الاساسي إعدادي ومدرسة الثانوية الجديدة بنين.

يأتى هذا فى إطار زيارة تعريفية لقصر الثقافة، حيث قام بتدريب طلاب المدارس على يد طلبة التربية العملي.

واستمر قصر ثقافة أبو قرقاص فى التدريب على ورشة مسرح المواهب والتى تتضمن صناعة العرائس مع المخرج أسامه طه، وتضمنت تغليف العرائس، والتي من المقرر أن تستمر حتى 11 من الشهر الجاري.
loading...

ترشيحاتنا

أمين الفتوى يحسم الجدل في قضية النقاب

وزير إسرائيلي يهدد باستهداف منظومة أس 300 في سوريا

يوميات سلطان الهندي.. أغلى وأضخم ثور في العالم.. فيديو

سلاحه كان البيض.. قصة الطفل عطية صالح أصغر جاسوس جندته المخابرات لكشف مخططات العدو الإسرائيلي

اكتساح الديمقراطيين لانتخابات الكونجرس خسارة كبيرة لإسرائيل.. خبير يحذر من تدهور العلاقات بين تل أبيب وواشنطن.. وطهران ستكون سعيدة بعرقلة خطط ترامب

البطاطس المقلية تسبب ارتفاع ضغط الدم تعرف على أضرارها

طقس سيئ وأمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ.. صور

الكاف يدرس تغيير طاقم حكام نهائى إفريقيا بين الأهلى والترجى

العالمي للمواطن المصري بالخارج يدعو المغتربين لدعم بناء 250 ألف فصل

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

العراق يحقق في عمليات قطرية مشبوهة على أراضيه

الرئيس السيسي: نتائج إصلاح التعليم ستظهر بعد 14 عاما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في ماراثون السلام مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم

عين الدار أحد أحياء الخارجة القديمة.. المباني على الطراز الإسلامي وتضم حارة الأدارسة ومئذنة مسجد المحيبس

فيديو

تعرف على أول مصري يحقق رقما قياسيا في المشي بطرف صناعي..فيديو
تعرف على أول فتاة تعمل بمهنة اللحام تحت الماء.. فيديو
أبو خضرة: مصر تلقت 160 ألف طلب من عدة دول لحضور منتدى شباب العالم.. فيديو
شاهد.. أول مقهى للبوم في موسكو
الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على الوجه البحرى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟