حبس عاطلين سرقا هاتف مهندس بمصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس عاطلين ، 4 أيام علي ذمة التحقيق في اتهامهم بسرقة هاتف مهندس تحت تهديد السلاح ، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن نشاطهم الإجرامي.
البداية كانت أثناء تفقد قوة أمنية من مباحث قسم مصر القديمة الحالة الأمنية بمنطقة الكورنيش، حيث استمعت القوات لاستغاثة أحد الأشخاص، وأكد أن شخصين يستقلا دراجة نارية أدلى بأوصافهما، قاما باستيقافه وسرقه هاتفه المحمول تحت تهديد السلاح الأبيض.
وبتتبع خط سير هروب المتهمين تم ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول ملك المعتدى عليه، وهما "محمد . ح" 23 سنة، عاطل، وسبق اتهامه فى 4 قضايا، و"محمد.م" 25 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 7 قضايا متنوعة، وبإحضار المجنى عليه تعرف عليهما واتهمهما بالسرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بما تقدم.