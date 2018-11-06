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محافظات

مدينة سرس الليان بالمنوفية تستعد لخوض مسابقة أجمل مدينة بالمحافظة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:54 م
مدينة سرس الليان
مدينة سرس الليان بالمنوفية تستعد لخوض مسابقة أجمل مدينة
محمد امين
تستعد مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية لخوض مسابقة أجمل مدينة على مستوى المحافظة، والتي تنظمها المحافظة كل عام وتحصل عليها أجمل مدينة من حيث النظافة العامة والاهتمام بالمرافق والخدمات العامة بالمدينة.

وبدأ مسئولو مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية الاستعداد لخوض المسابقة عن طريق الاهتمام بالحالة العامة للشوارع بدهان الأرصفة الجانبية في الطرقات، وقص الأشجار المتواجدة في الشارع بأشكال جمالية، ورفع كفاءة الأسفلت المتواجد في الطرق.

كما بدأت الأجهزة التنفيذية في عملية رفع الأتربة من الشوارع، ورفع نواتج تطهير المجاري المائية، كما تم العمل على رفع أي قمامة متواجدة بالشارع ورفع كفاءة صناديق القمامة الموجودة بالشوارع وإعادة دهانها.
مدينة سرس الليان بالمنوفية تستعد لخوض مسابقة أجمل مدينة بالمحافظة
مدينة سرس الليان بالمنوفية تستعد لخوض مسابقة أجمل مدينة بالمحافظة
مدينة سرس الليان بالمنوفية تستعد لخوض مسابقة أجمل مدينة بالمحافظة
مدينة سرس الليان بالمنوفية تستعد لخوض مسابقة أجمل مدينة بالمحافظة
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