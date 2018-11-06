حركة الناصريين اللبنانية:مصر أساس استقرار العالم العربي والرئيس السيسي محل فخر واعتزاز

أكد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين أن مصر هي أساس الاستقرار في العالم العربي ككل، وأن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس قيادتها، هو محل فخر واعتزاز وثقة، خاصة في ما يتعلق بالمعركة التي تخوضها مصر في مواجهة الإرهاب والتكفيريين.



جاء ذلك خلال زيارة وفد الحركة إلى الأب رويس الأورشليمي راعي الكنيسة القبطية في لبنان، لتقديم واجب العزاء في ضحايا حادث المنيا الإرهابي.



وأعرب العميد مصطفى حمدان عن تقديره للدور الذي يقوم به قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكراز المرقسية، مشيرا إلى أنه دائما ما كان "رأس الحربة" في وجه كل المحاولات الخبيثة التي تسعى إلى إحداث الفتن.



وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية، تقدم أسمى التضحيات من أجل أن تبقى مصر آمنة وسالمة ومستقرة، وأنها موضع فخر كبير للعالم العربي ككل.



من جانبه، أعرب الأب رويس الأورشليمي عن تقديره لوفد حركة المرابطون، مشيرا إلى العلاقات المتينة التي تربط الشعبين اللبناني والمصري، ومستنكرا كافة الجرائم الإرهابية التي تتعرض لها مصر.. مضيفا: "إذا كانت هذه الأعمال هي ضريبة وحدتنا فنحن واقفين بوجهها صامدين".