ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

حركة الناصريين اللبنانية:مصر أساس استقرار العالم العربي والرئيس السيسي محل فخر واعتزاز

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:54 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
أكد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين أن مصر هي أساس الاستقرار في العالم العربي ككل، وأن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس قيادتها، هو محل فخر واعتزاز وثقة، خاصة في ما يتعلق بالمعركة التي تخوضها مصر في مواجهة الإرهاب والتكفيريين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الحركة إلى الأب رويس الأورشليمي راعي الكنيسة القبطية في لبنان، لتقديم واجب العزاء في ضحايا حادث المنيا الإرهابي.

وأعرب العميد مصطفى حمدان عن تقديره للدور الذي يقوم به قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكراز المرقسية، مشيرا إلى أنه دائما ما كان "رأس الحربة" في وجه كل المحاولات الخبيثة التي تسعى إلى إحداث الفتن.

وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية، تقدم أسمى التضحيات من أجل أن تبقى مصر آمنة وسالمة ومستقرة، وأنها موضع فخر كبير للعالم العربي ككل.

من جانبه، أعرب الأب رويس الأورشليمي عن تقديره لوفد حركة المرابطون، مشيرا إلى العلاقات المتينة التي تربط الشعبين اللبناني والمصري، ومستنكرا كافة الجرائم الإرهابية التي تتعرض لها مصر.. مضيفا: "إذا كانت هذه الأعمال هي ضريبة وحدتنا فنحن واقفين بوجهها صامدين".
loading...

ترشيحاتنا

عضو بالكنيست لوزيرة الثقافة: مش عايز أقولك إزاي اترقيتي في الجيش

أحمد موسى: الرئيس السيسي ينقل رسالة للعالم من شرم الشيخ مع أجيال المستقبل

العالمي للمواطن المصري بالخارج يدعو المغتربين لدعم بناء 250 ألف فصل

بث مباشر .. إعلان توصيات منتدى شباب العالم

15 رسالة من الرئيس السيسي خلال جلسة الإعلام الأجنبي بمنتدى شباب العالم

ترامب في غرفة الحرب بالبيت الأبيض.. لهذا السبب

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن منتدى شباب العالم 2018

مجدي عبد الغني يدعم الأهلي قبل مواجهة الترجي بطريقة مميزة

خالد بيومي يوجه رسالة لوزير الرياضة بشأن مباراة الأهلي والترجي

الأهلي يحتج على إيقاف أزارو في خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي

وفد رسمي من الترجي لاستقبال بعثة الأهلي في تونس..صور

صدى البلد في مكان الحادث.. صفعة بالقلم تتسبب في مقتل شابين بالمعتمدية.. وأسرة أحدهما: مابناخدش عزا.. والأهالي: زيزو راح فطيس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

بعد تصنيفه الأكثر إثارة في العالم ..أجمل إطلالات ادريس البا

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

فيديو

رشا راغب: 3 ملايين شخص تفاعلوا على السوشيال ميديا مع منتدى شباب العالم
شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم
منسق منتدى الشباب: الرئيس أكد أن تجربتنا هتكبر وتنجح .. فيديو
بدء إعلان توصيات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي.. فيديو
تصفيق حاد للرئيس السيسي من شباب العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟