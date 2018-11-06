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محافظات

تكريم المتفوقين من أبناء العاملين بميناء الإسكندرية.. صور وفيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:52 م
تكريم المتفوقين من
تكريم المتفوقين من أبناء العاملين بميناء الاسكندرية
أحمد عبد العزيز
كرم اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، المتفوقين دراسيا من أبناء العاملين بالهيئة بجميع المراحل التعليمية، والعاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في احتفالية كبرى بحضور قيادات الهيئة والعاملين بها.

وتم خلال الحفل تسليم شهادات تقدير ومكافآت مالية وذلك دعما للتواصل الفعال مع العاملين بالهيئة وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد للرقى بالهيئة وزيادة إيراداتها.

جاء ذلك ضمن الاحتفال الذي أقامته إدارة رعاية العاملين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حيث ألقى مندوب وزارة الأوقاف محاضرة بهذه المناسبة.

وقدم "عطية" عرضا تقديميا للتعرف على مشروعات التطوير والمشروعات الاستثمارية المستقبلية وأعمال التطوير بالميناء، مؤكدًا علي ضرورة بذل كل جهد للإرتقاء بمستوي الآداء لتحقيق أعلي الإيرادات.
تكريم المتفوقين من أبناء العاملين بميناء الإسكندرية.. صور وفيديو
تكريم المتفوقين من أبناء العاملين بميناء الإسكندرية.. صور وفيديو
تكريم المتفوقين من أبناء العاملين بميناء الإسكندرية.. صور وفيديو
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