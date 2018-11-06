قافلة مجانية للكشف على مرضى الكبد بقرية الزعفران في كفر الشيخ

تنظم جمعية رعاية مرضى زراعة الكبد بالدقهلية برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ أمراض الكبد، قافلة طبية متخصصة بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، يوم الجمعة المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ.



من جانبه، قال عصام عبد الغفار، عضو مجلس النواب الأسبق ومنسق القافلة الطبية، إن فعاليات القافلة تشمل إجراء الكشوفات الطبية والأشعة وصرف الأدوية والعلاج اللازم بالمجان، وذلك لمرضى الكبد والجهاز الهضمي من خلال فريق طبي متخصص من أساتذة الكبد، في إطار المشاركة المجتمعية والمساهمة الفعالة مع أهالينا بمركز الحامول.



جدير بالذكر أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، وافق على الطلب المقدم من البرلماني الأسبق، عصام عبد الغفار، بإقامة هذه القافلة في 3 قرى، هي الزعفران، وغرب تيرة، والأبعادية.

