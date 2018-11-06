حملات تموينية مكبرة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار

شنت الاجهزة الامنية حملات تموينية مكبرة بمديريات أمن " الغربية ، الفيوم، سوهاج" والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية، لمتابعة حركة الأسواق ، وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية.



أسفرت جهود الحملة، ففى الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تم ضبط 12 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و189 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و11 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و83 قضية فى مجال الغش التجارى، و 551 قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، و 23 قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها، وضبط 28، و قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و10 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و 4 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.



وفى سياق متصل بمديرية أمن الغربية، تم ضبط 52 قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط المدعو رزق.أ.م- سن 45 – صاحب مطحن ملح طعام "بدون ترخيص" ، كائن ببندر زفتى ، وبحوزته طن ملح طعام غير صالح للإستخدام ، وضبط المدعو أحمد.ع.ح- سن 32 ، لإدارته مصنع مياه "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا ، وبحوزته عدد 2100 لتر مياه غير صالحة للاستخدام.



وفي ذات السياق بمديرية أمن الفيوم، تم ضبط المدعومحمد.ع.ع– سن 27 – مدير مسئول عن مصنع لإنتاج المقرمشات " بدون ترخيص" ، كائن بدائرة مركز شرطة طامية ، وبحيازته سلع مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت (500 كيلو مقرمشات ، 7200 عبوة "سناكس" جميعها مجهولة المصدر ، وغير مدون بها تاريخ إنتاج أومدة صلاحية.



وفى مديرية أمن سوهاج، تم ضبط المدعومحى.ف.ف- سن42- مدير مسئول عن مركز لتعبئة السكر " بدون ترخيص" ، كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج – لإدارته مركز لتعبئة سكر "بدون ترخيص" ، وبحوزته 5 طن سكر تموينى .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.