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ديني

البحوث الإسلامية يطلق قوافل توعوية بـ 4 محافظات

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:57 م
صدى البلد
محمد شحتة
أطلق مجمع البحوث الإسلامية اليوم قوافل التوعية الأسبوعية إلى محافظات سوهاج، ودمياط، ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، والعشوائيات بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن الخطة التوعوية المستمرة للمجمع، حيث تستمر فعاليات تلك القوافل بتنفيذ برامجها اليومية لمدة أسبوع.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن القوافل ستركز بشكل كبير على دور الشباب في بناء الأوطان، والطاقات الإيجابية التي يحتاجون إليها لتحقيق أحلامهم، بالإضافة إلى التحديات التي تواجههم وضرورة التغلب عليها، مع تصحيح ما اختلط عليهم من مفاهيم لقطع الطريق أمام من يحاولون استقطابهم وتلويث عقولهم بأفكار مسمومة.

وأضاف الأمين العام أن القوافل تستهدف تحقيق انتشار واسع في أنحاء هذه المحافظات من خلال معايشة واقع الناس، والإحساس بهمومهم، وتلبية متطلباتهم العلمية في مختلف القضايا التي تتصل اتصالًا مباشرًا بحياتهم، وتعاملاتهم اليومية، والفهم الصحيح للإسلام بعيدًا عن الغلو والتطرف.

ولفت إلى أن المجمع يبذل مزيدًا من الجهود للوصول إلى الناس في مختلف الأماكن من خلال قوافل التوعوية المستمرة بشكل متواصل في المدارس ومراكز الشباب والمصانع والشركات وغيرها من التجمعات المختلفة.
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