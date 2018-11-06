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العذاب اسمه الحصول على المعاش.. صدى البلد يرصد معاناة كبار السن بالسويس

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:56 م
طوابير اصحاب المعاشات
طوابير اصحاب المعاشات
حسن غنيمة
أبدى عدد كبير من كبار السن بالسويس، استيائهم الشديد بسبب صعوبة صرف المعاش الذى يعولهم، والذى تحول الحصول عليه إلى عذاب شهرى، حيث أصبحت طوابير صرف المعاشات بلا نهاية بل وصل الأمر إلى حد قيام عدد كبير من الرجال والنساء المسنين إلى التوجه إلى أماكن صرف المعاشات عقب صلاة الفجر مباشرة من أجل حجز مكان فى طابور المعاشات لتصل مدة وقوف الشخص المسن فى الشارع انتظارا لصرف المعاش إلى 5 ساعات على الأقل.

ويقول محمد صادق أحد المسنين "أشعر بالتعب الجسمانى الشديد خلال عملية صرف المعاشات خاصة أنني أتوجه إلى البنك لصرف المعاش عقب أداء صلاة الفجر مباشرة بالرغم من ضعف صحتى".

وتقول فايزة السيد إحدى المسنين "أتمنى أن يقوم المسئولون بحل هذه المشكلة وأن يعتبرونا مثل آبائهم وأمهاتهم فصحتنا أصبحت ضعيفة لا تتحمل الوقوف لساعات خلال طوابير ممتدة من أجل صرف المعاش لكى نستطيع مواجهة متطلبات الحياة حيث إن المعاش أصبح لا يكفى احتياجاتنا من الدواء والطعام".
العذاب اسمه الحصول على المعاش.. صدى البلد يرصد معاناة كبار السن بالسويس
العذاب اسمه الحصول على المعاش.. صدى البلد يرصد معاناة كبار السن بالسويس
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