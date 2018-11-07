مسنة تناشد أهل الخير لإعادة ترميم منزلها بالعياط

أرسلت المواطنة أم عبير أحد قراء موقع "صدى البلد" رسالة عبر خدمة بريد القراء الخاصة بالموقع، تشكي فيها من تصدعات بالمنزل، وطالبت أهل الخير بمساعدتها في إعادة ترميم المنزل.





قالت في رسالتها: "رسالتي لأهل الخير، أنا وزوجى مسنين ولدينا ابنه واحدة متزوجة وليس لدينا دخل والبيت آيل للسقوط ونحن من سكان قرية اللشت مركز العياط محافظة الجيزة، إحنا مش محتاجين غير إعادة ترميم المنزل ، إحنا بيطلع علينا تعابين من شقوق الحائط و بنخاف البيت يقع علينا وإحنا نايمين.





وناشدت أهل الخير أن يساعدوها وتركت رقم يمكن التواصل من خلاله معها لحل مشكلتها 01125872899.



