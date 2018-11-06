طالبان تعلن مسئوليتها عن الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أفغانية

أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، اليوم /الثلاثاء/ مسئولية "الحركة " عن الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية بإقليم "فرح" الأفغاني.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية الإخبارية - التي بثت النبأ - ، عن مسئولين أفغان قولهم إن عشرين فردا من قوات حرس الحدود الأفغانية قتلوا في الهجوم الذي شنته عناصر "طالبان" على قاعدتهم غرب البلاد.



ومن جانبه ، صرح المسئول "البارز " بمجلس الإقليم عبد الصمد صالحي ، بأن أكثر من 45 من قوات حرس الحدود كانوا يتواجدون في القاعدة بمنطقة "بوشت كوه" وقت وقوع الهجوم ، تمكن ثلاثة منهم فقط من الوصول إلى إحدى القرى المجاورة ، فيما لم يتأكد بعد مصير الباقين .



وكان عشرون عنصرا من " طالبان " قد قتلوا في الهجوم .