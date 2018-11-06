ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

طالبان تعلن مسئوليتها عن الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أفغانية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:36 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، اليوم /الثلاثاء/ مسئولية "الحركة " عن الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية بإقليم "فرح" الأفغاني.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية الإخبارية - التي بثت النبأ - ، عن مسئولين أفغان قولهم إن عشرين فردا من قوات حرس الحدود الأفغانية قتلوا في الهجوم الذي شنته عناصر "طالبان" على قاعدتهم غرب البلاد.

ومن جانبه ، صرح المسئول "البارز " بمجلس الإقليم عبد الصمد صالحي ، بأن أكثر من 45 من قوات حرس الحدود كانوا يتواجدون في القاعدة بمنطقة "بوشت كوه" وقت وقوع الهجوم ، تمكن ثلاثة منهم فقط من الوصول إلى إحدى القرى المجاورة ، فيما لم يتأكد بعد مصير الباقين .

وكان عشرون عنصرا من " طالبان " قد قتلوا في الهجوم .
loading...

ترشيحاتنا

خبر سار لـ وليد أزارو مهاجم الأهلى قبل نهائى إفريقيا

الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى الأشقاء العرب

العراق يحقق في عمليات قطرية مشبوهة على أراضيه

احترس قبل تناولها.. أطعمة تسبب السرطان

تعرف على أول فتاة تعمل بمهنة اللحام تحت الماء.. فيديو

الرئيس السيسي: نتائج إصلاح التعليم ستظهر بعد 14 عاما

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

السيسي: العلاقات مع الإمارات والسعودية والبحرين جيدة للغاية

أمريكا تتبنى خطة ربط إسرائيل بدول الخليج

التوانسة تنفسوا الصعداء بغيابه.. لماذا يثير أزارو رعب الأهلي قبل نهائي أفريقيا

يوميات سلطان الهندي.. أغلى وأضخم ثور في العالم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في ماراثون السلام مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم

عين الدار أحد أحياء الخارجة القديمة.. المباني على الطراز الإسلامي وتضم حارة الأدارسة ومئذنة مسجد المحيبس

فيديو

شاهد.. استقبال الرئيس السيسي لنظيره السوداني بمطار شرم الشيخ
عرض بث حي لجراحة بالقلب خلال المؤتمر السنوى الرابع لعلاج أمراض الشريان الأورطي
شاهد.. لفتة إنسانية من الأمير محمد بن سلمان مع الجنود السعوديين
تعرف على أول مصري يحقق رقما قياسيا في المشي بطرف صناعي..فيديو
تعرف على أول فتاة تعمل بمهنة اللحام تحت الماء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟