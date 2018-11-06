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تعليم

وكيل التعليم بأسوان يستقبل المواطنين لبحث شكواهم.. صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:48 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
استقبل الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عددا من المواطنين لبحث مشكلاتهم وشكواهم.

وخلال اللقاء قام السيد الفيومى باستدعاء بعض المسئولين المعنيين والاتصال بالبعض الآخر لسرعة حل المشكلات وإزالة كل المعوقات التى تواجه المواطنين وفقًا للإمكانيات المتاحة.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم على المسئولين بضرورة البعد عن الوساطة والمحسوبية وتحقيق العدالة بين الجميع ، وإحالة أى موظف أو مسئول يثبت تورطه أو محاباته لبعض الأشخاص على حساب الآخرين دون وجه حق إلى الشئون القانونية فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال .
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