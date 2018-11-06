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أخبار العالم

رئيس الوزراء الكويتي: قادرون على مواجهة أي طارئ بسبب الأمطار الغزيرة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:41 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، قدرة الدولة بما لديها من إمكانات، على مواجهة أي طارئ، مشددا على جاهزية القطاعات الأمنية المختلفة، والأجهزة المعنية، للتعامل مع آثار الأمطار التي شهدتها الكويت.

وقال الشيخ جابر المبارك - في تصريح لتلفزيون الكويت، خلال جولة تفقدية قام بها لغرفة اتخاذ القرار في وزارة الداخلية - إنه اطلع عن كثب على الحركة المرورية على كافة الطرق الرئيسية والفرعية، والجهود المشتركة لوزارتي الداخلية، والأشغال العامة، والإدارة العامة للإطفاء، والجهات المعنية في التعامل الفوري والمباشر مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أن قرار تعطيل الوزارات والجهات الحكومية والمدارس اليوم، جاء لمنح رجال الأمن والجهات المختصة المجال للتعامل مع آثار سوء الأحوال الجوية، لاسيما أن الكويت تمر بموجة هطول أمطار غزيرة، وصل منسوبها إلى 57 مليمترا، لافتا إلى احتمال استمرار هطول الأمطار على مدار اليومين القادمين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أن أي تقصير من أي جهة بالدولة، سيواجه بكل حزم وشدة، مشددا على جاهزية الجهات المعنية، لأي ظروف طارئة تتعلق بسوء الأحوال الجوية.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، استمع خلال تفقده لغرفة اتخاذ القرار في وزارة الداخلية الكويتية، لإيجاز من القيادات الأمنية المختصة عن الإجراءات الميدانية المتخذة، وكيفية التعامل الفوري مع البلاغات، والتي وصلت إلى أكثر من 1000 بلاغ، تم تحويلها إلى جهات الاختصاص.

كما اطلع على التدابير التي تم اتخاذها من جانب الجهات المختصة، لمواجهة الآثار الناجمة عن هطول الأمطار، وسوء الأحوال الجوية، وانتشار فرق الدفاع المدني، ودوريات المرور، والأمن العام، والإدارة العامة لشرطة النجدة، على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية على مدار الساعة؛ لتقديم كافة المساعدات الأمنية والمرورية والإنسانية.


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