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أهالي شارع علي إمام بالمنصورة للمحافظ: مش عارفين نمشي في الشارع

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:53 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالى شارع على إمام متفرع من شارع قاعود حى شرق المنصورة، بالدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والمهندس خالد نصر رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي، لاستكمال اعمال الصيانة وإعادة المظهر الحضارى لالشارع .

وقالوا فى رسالة لهم لشكاوى صدى البلد: "تم تغيير مواسير المياه والصرف الصحي ولم يتم حتى اقل شي وهو تسويه الشارع للماره وعدم رد الشئ لأصله ونحن على ذلك الوضع منذ شهرين ومش عارفين نمشى فى الشارع وذلك يعوق سير الأطفال وكبار السن".

وطالبوا المسئولين بسرعة التعامل مع الأمر.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
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