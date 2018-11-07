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ديني

أفضل وقت لصلاة الضحى

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:40 ص
صلاة الضحى
صلاة الضحى
القسم الديني
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الضحى من السنن العظيمة التي حث وحض الرسول- صلى الله عليه وسلم- عليها، ورغَّب فيها.

وأضاف "شلبي" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، خلال إجابته عن سؤال، مضمونه: " هل صلاة الضحى لها قضاء إذا فات وقتها؟"، أن صلاة الضحى وقتها يبدأ من بعد طلوع الشمس بـ20 دقيقة إلى قبل صلاة الظهر بـ10 دقائق، منوها أن المسلم يجوز له صلاتها إذا خرجت عن هذا الوقت.

وأوضح أمين الفتوى أن صلاة الضحى أقلها ركعتين، ومتوسطها 4 ركعات، وغالبها 12 ركعة، لافتا إلى أن من الأفضل صلاتها في وقتها المحدد.
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