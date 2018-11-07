أفضل وقت لصلاة الضحى

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الضحى من السنن العظيمة التي حث وحض الرسول- صلى الله عليه وسلم- عليها، ورغَّب فيها.





وأضاف "شلبي" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، خلال إجابته عن سؤال، مضمونه: " هل صلاة الضحى لها قضاء إذا فات وقتها؟"، أن صلاة الضحى وقتها يبدأ من بعد طلوع الشمس بـ20 دقيقة إلى قبل صلاة الظهر بـ10 دقائق، منوها أن المسلم يجوز له صلاتها إذا خرجت عن هذا الوقت.



