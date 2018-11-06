مشروع لتطوير نجع السايح بإدفو ضمن تطوير العشوائيات.. والمحافظ يعقد اجتماعًا لاستعراض الخطة التنفيذية.. فيديو وصور

منطقة نجع السايح بإدفو تقع على مساحة 74.6 فدان وتضم 1210 مبانى

مناقشة مشروع لتطوير المنطقة ضمن صندوق تطوير العشوائيات





منطقة نجع السايح 1 و 2 الواقعة على أراضى أملاك دولة بنطاق مدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو حيث تعتبر هذه المنطقة غير آمنة، ومن أجل الحفاظ على القاطنين فيها يجرى الآن عرض مشروع لتطويرها ضمن جهود الدولة والحكومة لتطوير المناطق العشوائية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم.وفي سبيل تحقيق ذلك عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اجتماعًا لمناقشة مشروع تطوير منطقة نجع السايح 1 و 2 غير الآمنة والواقعة على أراضى أملاك دولة بنطاق مدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو بحضور المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء وأيضًا اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام وعبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد، بجانب مسئولي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالإضافة إلى رؤساء مدينتي أسوان والبصيلية ومديرى جهاز التعمير والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات.وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بناءً على تكليف من صندوق تطوير العشوائيات الخطة التنفيذية لتطوير منطقة نجع السايح 1 و 2 والتي تقع على مساحة 74.6 فدان تشمل أنشطة سكنية وتجارية واجتماعية ودينية وخدمية وطرق وفراغات يوجد بها 1210 مبانى منها 1073 وحدة سكنية حيث أن المأهول منها 658 وحدة، في حين أن هناك 168 وحدة متهدمة ومهجورة و302 وحدة مغلقة و45 وحدة تحت الإنشاء.كما أن السبب الرئيسى في تصدعات وانهيارات المباني بالمنطقة يرجع بسبب طبيعة الأرض الطفلة واستخدام الأهالي للخزانات و الطرنشات للصرف الصحي، مما يؤدي إلى تسرب المياه أسفل المباني المختلفة، كما عرض مسئولو المركز نماذج من التصميمات المتعلقة بمساكن التعويضات الجديدة وأيضًا بدائل تخطيط المنطقة المستهدف تطويرها.وعقب ذلك قرر اللواء أحمد إبراهيم، تشكيل لجنة من الوحدة المحلية والجهات المختصة للقيام بالحصر الدقيق للمباني في المنطقة والقاطنين فيها مع إعداد بيانات كاملة وخرائط بواسطة مركز المعلومات الجغرافية الـ GIS للوقوف على الخطوات والإجراءات التى سيتم اتخاذها من خلال اختيار أحد البدائل لتطبيق آلية التعويضات لتحقيق الإستقرار الإجتماعى والأسري المطلوب لأهالى المنطقة.ولفت المحافظ إلى ضرورة الاستثمار الجيد والإستفادة من كافة المساحات الغير مستغلة بما يعود بالنفع على القاطنين فى المنطقة سواء كانت هذه المساحات مبانى أو زراعية وخاصة التى عليها تعديات وهو الذى يتطلب استكمال حملات إزالة التعديات التى نجحت خلال الفترة الماضية فى إزالة 20 ألف م2 على مستوى مدينة البصيلية.كما وجه محافظ أسوان إلى ضرورة مراجعة خطة الهيئة القومية الخاصة بمشروع إدخال الصرف الصحي لمدينة البصيلية وقراها ونجوعها ليتم بناءً عليه اختيار البديل المناسب لتخطيط المنطقة على أرض الواقع، بجانب الاستفادة من المنطقة الخطرة التي تقع على حافة الموقع بمنع البناء فيها وتدبيسها وتوظيفها لصالح أهالى المنطقة.