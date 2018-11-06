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محافظات

نائب وزير الشباب اللبناني يشيد ببورسعيد والمنشآت الرياضية بها

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:20 م
استقبال اللواء عادل
استقبال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لنائب الوزير اللبن
كتب محمد الغزاوى
أشاد زياد الخادم نائب وزير الشباب اللبناني بمدينة بورسعيد، مؤكدا أنها مدينة ذات طابع أوروبي، كما أشاد على وجه الخصوص بالمنشآت الرياضية الموجودة به وخاصة المدينة الرياضية الجديدة وقال إن الفترة القادمة ستشهد تبادلا لزيارات الوفود الرياضية والثقافية من الشباب بين بورسعيد والمحافظات اللبنانية.

وأكد المحافظ أن الشباب في بؤرة اهتمام جميع المسئولين بدأ من القيادة السياسية والحكومة وأنهم يمثلون ٦٠% من تعداد السكان في بورسعيد، ونحن حريصون على تأهيل هذا القطاع العام ليكون قادرا على تحمل مسئولية القيادة في المستقبل، مضيفًا أن بورسعيد مهيأة لاستقبال كافة البطولات الدولية والقارية والعالمية في مختلف الألعاب.

ورحب المحافظ بتفعيل النشاط الرياضي والثقافي بين بورسعيد والمحافظات اللبنانية وتبادل الزيارات بين الشباب من البلدين.
نائب وزير الشباب اللبناني يشيد ببورسعيد والمنشآت الرياضية بها
نائب وزير الشباب اللبناني يشيد ببورسعيد والمنشآت الرياضية بها
نائب وزير الشباب اللبناني يشيد ببورسعيد والمنشآت الرياضية بها
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