محافظ الإسماعيلية على رأس حملة مكبرة لإزالة التعديات

أكد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، حتمية الإسراع باستكمال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق عمارة السياحي "البلاجات" والمضي قدما في إزالة كافة أشكال وصور التعديات على بحيرة التمساح وبحيرة الصيادين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطويرها ورفع كفائتها في أسرع وقت ممكن باعتبارها قبلة الزائرين والسائحين المتوافدين على الإسماعيلية ومتنفس لأهلها ومواطنيها.



جاء ذلك خلال قيام محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء محمد علي حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس عبد الله الزغبي السكرتير العام المساعد للمحافظة وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية بجولة ميدانية بمنطقة البلاجات لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من استكمال أعمال الإزالة لعدد 13 حالة تعدِ على بحيرة الصيادين فى صورة محلات ومطاعم لبيع الأسماك والتي تم إزالتها بالكامل وتمهيد وتسوية المنطقة بالكامل لاستكمال مشروع سوق السمك المتطور الجديد الذى يجرى تنفيذه بالمنطقة.



وخلال الجولة تفقد المحافظ ومدير الأمن أعمال تنفيذ مشروع سوق السمك الجديد الذى يجرى تنفيذه حاليا بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذي يجرى العمل فى إنشاؤه على بحيرة الصيادين بطريق "عمارة السياحي" البلاجات ويشمل إقامة عدد من محلات بيع الأسماك بالجملة وعدد كبير من الفروشات لبائعي الأسماك و كافتيريات كل منها مكون من طابقين بالإضافة إلى كافة الخدمات والمرافق الأساسية.



وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود رجال الأمن، كما أشاد بتعاون أصحاب الحالات التي تم إزالتها ومدى وعيهم وتفهمهم لأهمية مشروع تطوير المنطقة وإعادة تأهيلها وإقامة سوق حضاري متطور ومتكامل كافة الخدمات والمرافق ليكون إضافة جديدة للإسماعيلية.