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تعليم

إنشاء مركز لتعليم اللغة الفرنسية بالأقصر..صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:32 م
صدى البلد
شمس يونس
استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مستشار التعاون والنشاط الثقافى ومدير المعهد الفرنسى بالقاهرة محمد بو عبد الله ، وذلك لبحث مشروع إنشاء مركز لتعليم اللغة الفرنسية بالأقصر، وذلك بحضور خالد سليمان مدير عام إدارة البرامج الأجنبية والتعاون الدولى.

وقام مستشار التعاون والنشاط الثقافي بالسفارة الفرنسية، بمعاينة الموقع الذى تم تخصيصه لإنشاء مركز تعليم اللغة الفرنسية، وذلك بمبنى قاعة المؤتمرات الدولية بالكرنك.

وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المصرى – الفرنسى فى كافة المجالات، والعمل على تحقيق مزيد من تبادل الرؤى والخبرات بين البلدين.

وأكد محافظ الأقصر، أنه سيتم العمل على تذليل كافة العقبات أمام إنشاء مركز تعليم اللغة الفرنسية ومخاطبة الجهات المعنية بذلك بهدف تقديم أفضل مستوى خدمة لأهالي محافظة الأقصر والعاملين بالقطاع السياحي وغيرهم من المستفيدين.
إنشاء مركز لتعليم اللغة الفرنسية بالأقصر..صور
إنشاء مركز لتعليم اللغة الفرنسية بالأقصر..صور
إنشاء مركز لتعليم اللغة الفرنسية بالأقصر..صور
إنشاء مركز لتعليم اللغة الفرنسية بالأقصر..صور
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