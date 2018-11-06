إنشاء مركز لتعليم اللغة الفرنسية بالأقصر..صور

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مستشار التعاون والنشاط الثقافى ومدير المعهد الفرنسى بالقاهرة محمد بو عبد الله ، وذلك لبحث مشروع إنشاء مركز لتعليم اللغة الفرنسية بالأقصر، وذلك بحضور خالد سليمان مدير عام إدارة البرامج الأجنبية والتعاون الدولى.





وقام مستشار التعاون والنشاط الثقافي بالسفارة الفرنسية، بمعاينة الموقع الذى تم تخصيصه لإنشاء مركز تعليم اللغة الفرنسية، وذلك بمبنى قاعة المؤتمرات الدولية بالكرنك.





وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المصرى – الفرنسى فى كافة المجالات، والعمل على تحقيق مزيد من تبادل الرؤى والخبرات بين البلدين.



