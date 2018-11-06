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محافظات

محافظ بورسعيد: تحديث وحدة معلومات التسكين لرفع كفاءة الأداء

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:22 م
محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في وحدة معلومات التسكين
كتب محمد الغزاوى
قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إعادة تحديث وحدة معلومات التسكين بالمحافظة بعدد ٢٠ جهاز حاسب آلي جديد من أجل رفع كفاءة الأداء في هذه الوحدة الذي تتولي واحدا من أهم القطاعات التي تمس مصالح المواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ صباح اليوم لوحدة التسكين لمتابعة سير العمل والتي رافقه خلالها المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة.

وأشاد المحافظ بجهود العاملين بهذه الوحدة الذين أدوا دورهم بكل إخلاص فيما يتعلق بالمشروعات الإسكانية الأخير بالمحافظة.

كما أشاد بنزاهة العاملين في هذه الوحدة وطالبهم بالاستمرار في بذل الجهد من أجل إقرار الحقوق للمواطنين بكل شفافية طبقا للقواعد واللوائح المعمول بها.
محافظ بورسعيد: تحديث وحدة معلومات التسكين لرفع كفاءة الأداء
محافظ بورسعيد: تحديث وحدة معلومات التسكين لرفع كفاءة الأداء
محافظ بورسعيد: تحديث وحدة معلومات التسكين لرفع كفاءة الأداء
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