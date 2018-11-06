أكثر من 30 دولة تصوغ قرار الأمم المتحدة بشأن القرم

أعلنت النائب الأول لوزير سياسة المعلومات الأوكراني إيمين دزيبار أن أكثر من 30 دولة شاركت في صياغة وثيقة القرار المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.



وكتبت دزيبار -في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء- أن عملية المفاوضات والعمل مع الوفود لا تزال جارية، ولم يتم حتى الآن تحديد العدد النهائي للمشاركين في صياغة وثيقة القرار، إذ شارك بالفعل حتى الآن أكثر من 30 دولة.



وذكرت المسؤولة الأوكرانية أن القرار المعني بوضع حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم من المقرر أن تنظر فيه اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري ليتم التصويت عليه خلال اجتماع الجمعية العامة في فبراير المقبل.



وأكدت دزيبار أن صعوبة الترويج لقرارات حقوق الإنسان تكمن في حقيقة أن الدول تحاول الامتناع عن التصويت لأن في بعض الحالات يكون وضع حقوق الإنسان داخل بعض الدول غامضا.

ويُشار إلى أنه بعد ضم شبه جزيرة القرم لروسيا تم اقتحام منازل الصحفيين المستقلين والنشطاء العامين ونشطاء حركة تتار القرم الوطنية ومسلمي القرم المشتبه في ارتباطهم بمنظمة حزب التحرير المحظورة في روسيا.



