سيدات طائرة الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لـ الطيران

يستأنف الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي «سيدات» تدريباته في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة بعد حصوله على راحة سلبية أمس الاثنين من التدريبات.



ويستعد « سيدات طائرة الأهلي» لمواجهة الطيران غدًا الأربعاء في تمام السادسة بصالة الطيران ضمن مؤجلات الجولة الثانية للدوري الممتاز.



وكان حمدي الصافي المدير الفني للفريق قد منح لاعبات الأهلي راحة سلبية أمس؛ استعدادا لمواجهتي الطيران والزمالك في الدوري الممتاز.