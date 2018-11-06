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رياضة

خبر سار لـ وليد أزارو مهاجم الأهلى قبل نهائى إفريقيا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:39 م
وليد أزارو
وليد أزارو
عمرو الحلوانى
استدعى الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب المغربي، وليد أزارو ضمن قائمة ضمت 26 لاعبًا لمواجهة الكاميرون، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.

ويسعى المنتخب المغربي، للفوز على نظيره الكاميروني، عندما يستضيفه يوم 16 من الشهر الجاري على ملعب محمد الخامس بالدار في الجولة الخامسة من التصفيات.

وجاءت القائمة كالتالي:

ياسين بونو، منير المحمدي، رضا التكناوتي، المهدي بنعطية، مروان داكوستا، غانم سايس، نبيل درار، أشرف حكيمي، نصير المزراوي، وليد حجام، فيصل فجر، كريم الأحمدي، مبارك بوصوفة.

ويوسف أيت بناصر، يونس بلهندة، أشرف داري، عبدالإله الحافيظي، خالد بوطيب، أسامة الإدريسي، حكيم زياش، أيوب الكعبي، نورالدين أمرابط، سفيان بوفال، أمين حاريث، يوسف النصيري، وليد أزارو.

ويحتل المنتخب المغربي، المرتبة الثانية بالمجموعة الثانية بـ7 نقاط، خلف الكاميرون المتصدر بـ8 نقاط، فيما تأتي مالاوي في المركز الثالث بـ4 نقاط، وأخيرًا جزر القمر بنقطتين.

وكان الكاف أعلن إيقاف وليد أزارو مباراتين قبل إياب نهائى إفريقيا أمام الترجى المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل برادس .
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