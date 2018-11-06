ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

موانئ بورسعيد تستقبل 8 سفن حاويات اليوم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:34 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم "الثلاثاء" 8 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 2 سفينة ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 5 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل الميناء دخول 2 سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة واحدة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
loading...

ترشيحاتنا

ارتياح في الترجي التونسي بعد إيقاف أزارو وغيابه عن النهائي الأفريقي

سيدة مهووسة بابنة الرئيس الأمريكي ترامب تجري 9 عمليات لتكون شبيهة لها.. صور

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا فى البحر المتوسط

شاهد.. إطلالة نانسي عجرم بفستان سوارية للحمل

تعرف على أول فتاة تعمل بمهنة اللحام تحت الماء.. فيديو

القوات المسلحة تعلن فتح باب الوظائف في جهاز الخدمة الوطنية.. تعرف على التفاصيل

عرض بث حي لجراحة بالقلب خلال المؤتمر السنوى الرابع لعلاج أمراض الشريان الأورطي

في عيد ميلاده.. سر رفض تامر هجرس دخول بناته التمثيل

هتافات مدوية من جماهير الترجى فى استقبال الأهلى بتونس ..فيديو

البطاطس المقلية تسبب ارتفاع ضغط الدم تعرف على أضرارها

تفاصيل ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بحضور السيسى

الرئيس السيسي: مصر تتمسك بثلاث نقاط في مفاوضات سد النهضة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

ايفانكا ترامب بإطلالة غير مكلفة تعكس أناقتها .. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يشارك في ماراثون السلام مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم

عين الدار أحد أحياء الخارجة القديمة.. المباني على الطراز الإسلامي وتضم حارة الأدارسة ومئذنة مسجد المحيبس

فيديو

شاهد.. استقبال الرئيس السيسي لنظيره السوداني بمطار شرم الشيخ
عرض بث حي لجراحة بالقلب خلال المؤتمر السنوى الرابع لعلاج أمراض الشريان الأورطي
شاهد.. لفتة إنسانية من الأمير محمد بن سلمان مع الجنود السعوديين
تعرف على أول مصري يحقق رقما قياسيا في المشي بطرف صناعي..فيديو
تعرف على أول فتاة تعمل بمهنة اللحام تحت الماء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟