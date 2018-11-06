موانئ بورسعيد تستقبل 8 سفن حاويات اليوم

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم "الثلاثاء" 8 سفن.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 2 سفينة ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 5 سفن.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.



كما سجل الميناء دخول 2 سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة واحدة.



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.