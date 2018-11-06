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تعليم

محافظ بورسعيد: التوسع فى خدمات التربية الخاصة لذوى الاحتياجات

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:36 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم اجتماع المجلس الاستشارى للتربية الخاصة، بحضور د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وقيادات التعليم وأعضاء المجلس.

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة دراسة مدى إمكانية التوسع فى تطبيق برامج الدمج الجزئى والكلى داخل مدارس التعليم العام طبقا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم مضيفا انه يتوجب العمل على تأهيل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع للانخراط فى المجتمع وتشغيلهم بما يتناسب مع قدراتهم الحركية والحسية والذهنية.

ومن جانبه أكد د. نبوى باهى أن التربية الخاصة فى بورسعيد شهدت طفرة قوية فى العامين الماضيين على مستوى الجمهورية حسب تقارير وزارة التربية والتعليم بفضل دعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لابنائه من ذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كل الامكانيات المتاحة لهم.

وقد خرج الاجتماع ببعض المقترحات من ضمنها دورية انعقاد المجلس الاستشارى بصورة ربع سنوية وتقديم مقترحات من كل هيئة مشاركة بالمجلس بما يمكن من تقديمه من خدمات للتربية الخاصة وكذلك عمل ندوات دينية وتربوية وطبية للتوعية العامة لقبول ذوى الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع.
محافظ بورسعيد: التوسع فى خدمات التربية الخاصة لذوى الاحتياجات
محافظ بورسعيد: التوسع فى خدمات التربية الخاصة لذوى الاحتياجات
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