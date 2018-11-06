غرفة العمليات الرئيسية بسيناء تتابع موقف الأمطار

أكد عبد العال البدري السكرتير المساعد محافظة شمال سيناء، تواصل غرفة العمليات الرئيسية، في ديوان عام المحافظة انعقادها الدائم تحت إشراف المحافظ، بالتنسيق والتواصل مع غرف عمليات فرعية بمجالس المدن والمديريات المعنية، لمواجهة الآثار السلبية للسيول والأمطار الغزيرة، من أجل الحد من مخاطر السيول المحتملة، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة.



وقال العميد إيهاب فرغلي رئيس مدينة بئر العبد شمال سيناء، إنه تم الانتهاء من سحب مياه الأمطار من كافة التجمعات بمنطقة وسط المدينة، وإعادة كافة الأوضاع إلى طبيعتها.



وأكد رئيس مدينة بئر العبد أنه تم إزالة الكثبان الرملية على الطريق الدولي العريش القنطرة، وعادت حركة السير بصورة طبيعية من كلا الجانبين، مع تواصل متابعة حركة الأسواق والتأكد من توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع والخضراوات بكافة أنواعها.



وقال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة العريش إنه تم دفع عربات الشفط الخاصة بإدارة تحسين البيئة والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي إلي المناطق التي تجمعت فيها المياه لسحبها حتي لا تعيق حركة سير السيارات والمشاة.



وأكد رئيس مدينة العريش أنه تم التأكيد على تحقيق الاتصال بغرفة عمليات المحافظة لسرعة تلقي الإخطارات والبلاغات، لإمكان التدخل السريع بالمعدات.



وأوضح رئيس مدينة العريش أن معظم بالوعات الأمطار تعمل بكفاءة نتيجة جهود إدارة تحسين البيئة والصرف الصحي في متابعة تطهيرها بصورة مستمرة.