محافظ الأقصر يبحث سبل تعزيز التعاون المصري - الفرنسي

بحث محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم ، مع مستشار التعاون والنشاط الثقافي بالسفارة الفرنسية ، ومدير المعهد الفرنسي بالقاهرة ، محمد بوعبد الله ، مشروع إنشاء مركز لتعليم اللغة الفرنسية بالأقصر ، وسبل تعزيز التعاون المصري -الفرنسي في كافة المجالات والعمل على تحقيق مزيد من تبادل الرؤى والخبرات بين البلدين.



وأكد المحافظ - في بيان اليوم /الثلاثاء / أنه سيتم العمل على تذليل كافة العقبات أمام إنشاء مركز تعليم اللغة الفرنسية ، ومخاطبة الجهات المعنية بذلك ، بهدف تقديم أفضل مستوى خدمة لأهالى الأقصر والعاملين بالقطاع السياحي.



وقام مستشار التعاون والنشاط الثقافى بالسفارة الفرنسية بالقاهرة ، بمعاينة الموقع الذى تم تخصيصه لإنشاء المركز ، وذلك بمبنى قاعة المؤتمرات الدولية في "الكرنك".



