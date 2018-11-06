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محافظات

محافظ الأقصر يبحث سبل تعزيز التعاون المصري - الفرنسي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:41 م
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
أ ش أ
بحث محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم ، مع مستشار التعاون والنشاط الثقافي بالسفارة الفرنسية ، ومدير المعهد الفرنسي بالقاهرة ، محمد بوعبد الله ، مشروع إنشاء مركز لتعليم اللغة الفرنسية بالأقصر ، وسبل تعزيز التعاون المصري -الفرنسي في كافة المجالات والعمل على تحقيق مزيد من تبادل الرؤى والخبرات بين البلدين.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم /الثلاثاء / أنه سيتم العمل على تذليل كافة العقبات أمام إنشاء مركز تعليم اللغة الفرنسية ، ومخاطبة الجهات المعنية بذلك ، بهدف تقديم أفضل مستوى خدمة لأهالى الأقصر والعاملين بالقطاع السياحي.

وقام مستشار التعاون والنشاط الثقافى بالسفارة الفرنسية بالقاهرة ، بمعاينة الموقع الذى تم تخصيصه لإنشاء المركز ، وذلك بمبنى قاعة المؤتمرات الدولية في "الكرنك".

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