جامعة بنى سويف تطلق مبادرة البيئة الخضراء عن كيفية الوقاية من فيروس سي

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن عن تدشين كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة لمبادرة " البيئة الخضراء"، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من المؤسسات الخيرية.



وأضاف رئيس الجامعة أن المبادرة تتضمن توعية المجتمع الخارجي من قرى ومراكز ومدن تابعة للمحافظة وتلاميذ المدارس من خلال محاضرات وندوات بشكل مبسط وسهل عن كيفية ترشيد المياه والطاقة، وعن السموم البيئية المحيطة بالتلاميذ وكيفية الوقاية منها، ومرض فيروس "سي" والتى يحاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم الطاقة الجديدة والمتجددة، وقسم بيوتكنولوجى، وقسم البيئة والتنمية الصناعية بالكلية.